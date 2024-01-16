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Фонд Билла Гейтса потратит рекордную сумму на помощь бедным странам в 2024 году

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Билл Гейтс
Билл Гейтс. Фото: Takaaki Iwabu/Bloomberg via Getty Images

Фонд Билла и Мелинды Гейтс утвердил самый крупный годовой бюджет за всю историю фонда. Организация выделит 8,6 млрд долларов на решение проблем беднейших стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В фонде отметили, что увеличение расходов в 2024 году будет способствовать достижению ряда целей, включая ликвидацию полиомиелита, разработку новых лекарств от туберкулеза и доставку материалов для снижения детской и материнской смертности.

При этом отмечается, что бюджет на 2024 год будет считаться рекордно большим не самое долгое время. Фонд, основанный в 2000 году, пообещал увеличить ежегодные расходы до 9 млрд долларов к 2026 году.

"Поскольку страны с низкими доходами сталкиваются с целым рядом проблем, сейчас самое время вновь взять на себя обязательства по спасению жизней и улучшению условий жизни", — сказала Мелинда Френч Гейтс, сопредседатель фонда и бывшая супруга соучредителя Microsoft Билла Гейтса.

В большинстве регионов различия между богатыми и бедными странами очевидны. По данным Фонда Гейтса, 340 тысяч женщин умирают каждый год от рака шейки матки, несмотря на то, что наука уже разработала эффективные прививки от этого заболевания. 90% этих смертей происходят в странах с низким или средним уровнем дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2055726-fond-billa-geytsa-potratit-rekordnuyu-summu-na-pomosch-bednym-stranam-v-2024-godu/

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