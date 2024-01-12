Как товары со скидками могут стоить еще дороже в Казахстане

Различные магазины и супермаркеты могут предлагать акции со скидками. Однако иногда эти предложения могут оказаться невыгодными и даже более затратными. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Скидка – это специальное предложение, которое подразумевает снижение цены для покупателя. Внедряются скидки как для привлечения новых клиентов, так и для более быстрой реализации имеющейся продукции.

Но, как отмечает Telegram-канал the HODL, покупателям важно быть внимательными и проверять достоверность скидок от продавцов, чтобы избежать лишних трат.

Простые уловки с ценами

Как указывается в источнике, чаще всего покупатели могут столкнуться с несоответствием цен в супермаркетах и продуктовых магазинах.

"Простейшая ситуация: вы смотрите на "акционный" ценник, товар по такой цене кажется вам привлекательным, вы кидаете его в корзину.

А потом оказывается, что цена совершенно иная – акция закончилась, на ценнике дата окончания этой самой акции была написана снизу крошечными циферками и закрывалась пластиковым держателем.

Но магазин ни при чем, а вы в пролете", – отмечается в источнике.

При этом подобная ситуация может встретиться с любыми видами продуктов, включая развесные товары. Поэтому важно внимательно осматривать ценники в супермаркетах.

Можно даже фотографировать их, чтобы позже сравнить с суммой при оплате. А если цена на кассе окажется другой, то покупатель может требовать продажи именно по тому значению, что написано на ценнике.

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более изощренные уловки

Другим видом скрытых расходов для покупателя могут стать красиво упакованные товары с надписью "Акция".

"Вот по акции чай: два пакета по 250 граммов в единой стянутой скотчем упаковке. А теперь принимаемся считать: одна такая упаковка стоит 1 299 тенге, а две по акции – 2 599 тенге.

Суперакция, ничего не скажешь. Особенно учитывая, что рядом стоит обычная неакционная пачка того же самого чая весом 500 граммов по 2 469 тенге", – отмечают в the HODL.

То есть в случае такого акционного предложения покупатель переплатит 130 тенге. Но иногда разница может обойтись еще дороже.

Поэтому важно придерживаться некоторых правил при покупке продуктов питания, особенно в период праздников и различных акций:

сверяйте ценники – стоимость товара обычно можно проверить через специальные устройства в торговых залах;

– стоимость товара обычно можно проверить через специальные устройства в торговых залах; делайте расчеты – скидки могут оказаться невыгодными, как указано в примере;

– скидки могут оказаться невыгодными, как указано в примере; фотографируйте – можно зафиксировать стоимость на смартфон, чтобы доказать наличие другой цены;

– можно зафиксировать стоимость на смартфон, чтобы доказать наличие другой цены; проверяйте чеки – важно убедиться в том, что стоимость не была завышена или при покупке не были добавлены лишние продукты.

Все это может помочь избежать лишних денежных трат при покупке продуктов питания в супермаркетах и крупных магазинах.

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