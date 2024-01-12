Как товары со скидками могут стоить еще дороже в Казахстане

Различные магазины и супермаркеты могут предлагать акции со скидками. Однако иногда эти предложения могут оказаться невыгодными и даже более затратными. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
Скидка – это специальное предложение, которое подразумевает снижение цены для покупателя. Внедряются скидки как для привлечения новых клиентов, так и для более быстрой реализации имеющейся продукции.
Но, как отмечает Telegram-канал the HODL, покупателям важно быть внимательными и проверять достоверность скидок от продавцов, чтобы избежать лишних трат.
Простые уловки с ценами
Как указывается в источнике, чаще всего покупатели могут столкнуться с несоответствием цен в супермаркетах и продуктовых магазинах.
"Простейшая ситуация: вы смотрите на "акционный" ценник, товар по такой цене кажется вам привлекательным, вы кидаете его в корзину.
А потом оказывается, что цена совершенно иная – акция закончилась, на ценнике дата окончания этой самой акции была написана снизу крошечными циферками и закрывалась пластиковым держателем.
Но магазин ни при чем, а вы в пролете", – отмечается в источнике.
При этом подобная ситуация может встретиться с любыми видами продуктов, включая развесные товары. Поэтому важно внимательно осматривать ценники в супермаркетах.
Можно даже фотографировать их, чтобы позже сравнить с суммой при оплате. А если цена на кассе окажется другой, то покупатель может требовать продажи именно по тому значению, что написано на ценнике.
Более изощренные уловки
Другим видом скрытых расходов для покупателя могут стать красиво упакованные товары с надписью "Акция".
"Вот по акции чай: два пакета по 250 граммов в единой стянутой скотчем упаковке. А теперь принимаемся считать: одна такая упаковка стоит 1 299 тенге, а две по акции – 2 599 тенге.
Суперакция, ничего не скажешь. Особенно учитывая, что рядом стоит обычная неакционная пачка того же самого чая весом 500 граммов по 2 469 тенге", – отмечают в the HODL.
То есть в случае такого акционного предложения покупатель переплатит 130 тенге. Но иногда разница может обойтись еще дороже.
Поэтому важно придерживаться некоторых правил при покупке продуктов питания, особенно в период праздников и различных акций:
- сверяйте ценники – стоимость товара обычно можно проверить через специальные устройства в торговых залах;
- делайте расчеты – скидки могут оказаться невыгодными, как указано в примере;
- фотографируйте – можно зафиксировать стоимость на смартфон, чтобы доказать наличие другой цены;
- проверяйте чеки – важно убедиться в том, что стоимость не была завышена или при покупке не были добавлены лишние продукты.
Все это может помочь избежать лишних денежных трат при покупке продуктов питания в супермаркетах и крупных магазинах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2054730-kak-skidki-mogut-oboytis-esche-dorozhe-dlya-kazahstantsev/