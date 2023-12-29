Как не дать фейковым отзывам в Сети ввести себя в заблуждение, рассказал эксперт

Ежегодно потребители по всему миру тратят миллиарды долларов на покупки, сделанные под влиянием отзывов в интернете, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно опросу 2023 года, более 99% покупателей в США время от времени просматривают онлайн-обзоры в соцсетях на товары, которые их интересуют. Около 87% потенциальных покупателей также регулярно читают отзывы, оставленные на маркетплейсах и в других онлайн-магазинах.

По данным исследователей Федеральной торговой комиссии США, до 40% отзывов на товары, опубликованных на онлайн-площадках, являются фальшивыми. При этом ежегодно отзывы в интернете влияют на то, что потребители тратят на покупки миллиарды долларов. По данным 2021 года, эта сумма составляла 152 млрд долларов.

Бывший федеральный следователь по уголовным делам Кей Дин на протяжении последних шести лет бесплатно занимается делами об онлайн-мошенничестве в качестве консультанта. Кей получила прозвище "охотница за фальшивыми отзывами" за свою способность безошибочно определить фейковый обзор. Благодаря своему умению она помогает пострадавшим от покупки потребителям отстоять свои права.

Кей советует обращать внимание на следующие подозрительные признаки. Во-первых, если у компании слишком много отзывов, оценивающих деятельность на максимальный балл. Во-вторых, нужно проверить историю отзывов автора обзора. Возможно, он специализируется на том, чтобы оставлять исключительно положительные отзывы. В-третьих, не стоит доверять всем отзывам, которые сопровождаются фотографией. Вполне возможно, что ее просто нашли в поисковике.

Эксперт советует в первую очередь ориентироваться на отзывы своих знакомых и людей, которые побывали в каком-то заведении или воспользовались какой-то услугой. Так можно получить максимально объективные данные без скрытой рекламы.