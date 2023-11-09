Могут ли продавцы техники требовать деньги за дополнительную гарантию в Казахстане

При покупке техники казахстанцам иногда навязывают дополнительную гарантию. Если срок ее действия совпадает с гарантией от производителя, то это просто обман. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Некоторые казахстанцы, покупая товар или оформляя услугу, могут столкнуться с навязыванием некоторых сервисов. Одним из них, например, является сертификат дополнительной гарантии от магазина.

Важно понимать, что заставлять покупателя что-то дополнительно приобретать продавец не имеет права. Каждый клиент самостоятельно должен решить, нужна ли ему данная услуга или нет.

Однако иногда, предлагая сертификат программы дополнительного сервиса при приобретении техники и электроники, продавец может просто обманывать покупателя.

Как рассказывают в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, все зависит от ситуации. Если на товар уже действует гарантия от производителя, то покупать вторую от магазина или нет – это решение может зависеть от обстоятельств.

Здесь важно понять, какой именно срок покрывает сертификат программы дополнительного сервиса – если он совпадает со сроком гарантии от производителя, то продавец просто обманывает покупателя, который за одну и ту же услугу заплатит дважды.

Если же программа от продавца начинает действовать после того, как истекает срок заводской гарантии, то потребитель сам должен решать, нужно ли ему дополнительное обслуживание после истечения гарантии изготовителя или нет – продавец не имеет права настаивать на ее приобретении.