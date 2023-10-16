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30 лет независимости Казахстана

"Сколько таких как я?": почему казахстанцы отдают деньги за бесплатный сервис

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Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

В БНС есть сервис "Сколько таких как я?". Но не все казахстанцы знают, что он бесплатный. На этом зарабатывают пользователи, которые продают полученные в нем данные. Подробности читайте в NUR.KZ.

На официальном сайте Бюро национальной статистики (БНС) есть сервисы "Сколько таких как я?" и "Популярные имена". С помощью них казахстанцы совершенно бесплатно могут узнать количество своих тезок в стране и самые популярные имена. При этом регистрироваться или указывать свою конфиденциальную информацию, чтобы получить доступ к данным, не нужно.

Однако, как сообщают представители в БНС, это не помешало некоторым предприимчивым пользователям социальной сети TikTok организовать "бизнес" по продаже бесплатной информации. За вознаграждение они показывали подписчикам, отправившим денежный перевод, данные, которые и так доступны каждому.

"В социальной сети стало популярным сообщать данные из сервиса "Сколько таких как я" за денежное вознаграждение в прямом эфире. Организатор эфира выставляет свои данные для банковского перевода, желающие при оплате прописывают свои имена, чтобы узнать, сколько у них тезок по Казахстану", – рассказали о схеме в Бюро национальной статистики.

Данную деятельность можно назвать мошенничеством, ведь все эти данные находятся в открытом доступе. Но не все граждане об этом знают.

Им между тем достаточно зайти на страницу сервиса на сайте Бюро национальной статистики, указать любое имя, возраст, пол, национальность и область проживания, после чего интересующая информация будет представлена в считанные секунды.

Сервис "Сколько таких как я?"
Бесплатный сервис "Сколько таких как я?". Скриншот: Бюро национальной статистики

А с помощью сервиса "Популярные имена", также представленном на сайте БНС, можно узнать, как чаще всего в Казахстане называют новорожденных.

Например, в октябре текущего года самое популярное имя для мальчиков – Алихан. Так за неполный месяц назвали 62 новорожденных. У девочек это Асылым – 102 ребенка.

Популярные имена для детей в октябре 2023 года
Популярные имена для детей в октябре 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Бюро национальной статистики призывает граждан не платить за бесплатную информацию, а тех, кто решил заработать на этом сервисе, могут привлечь к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2041086-skolko-takih-kak-ya-pochemu-kazahstantsy-otdayut-dengi-za-besplatnyy-servis/

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