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Женщины Японии недополучают 761 трлн долларов из-за домашней работы

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Люди в масках
Япония. Иллюстративное фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Женщины в Японии недополучают рекордные 111 трлн иен (761 млрд долларов) в год из-за неоплачиваемой домашней работы. Эта сумма эквивалентна пятой части бюджета страны, сообщает Bloomberg.

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Согласно отчету японского кабинета министров, мужчины также вовлечены в неоплачиваемый домашний труд. Однако они недополучают всего 32 трлн иен по сравнению с 111 трлн иен, которые теряют их жены и матери. В совокупности эти цифры частично отражают разницу в заработной плате между мужчинами и женщинами в третьей по величине экономике мира и подчеркивают огромный объем неоплачиваемой работы.

В отчете стоимость неоплачиваемого труда рассчитывалась исходя из количества затраченного времени, умноженного на среднюю заработную плату для каждого пола. В настоящее время в Японии реализуется программа "нового капитализма" премьер-министра Фумио Кисиды, в рамках которой доходы должны быть распределены более равномерно. В частности, программа предполагает борьбу с гендерным неравенством в оплате труда.

Экономисты отмечают, что низкий уровень заработной платы женщин в Японии является одной из основных причин стагнации роста заработной платы в стране в последние два десятилетия.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, количество времени, которое мужчина из Японии тратит на неоплачиваемый труд в день, составляет 41 минуту, что является самым низким показателем среди 30 стран, отслеживаемых группой. При этом женщины в Японии тратят на эти задачи по три часа в день.

Япония занимает четвертое место по уровню гендерного разрыва в ОЭСР. Швеция, Дания и Норвегия имеют самые лучшие показатели гендерного равенства. Разница во времени, которое мужчины и женщины затрачивают на неоплачиваемый домашний труд, составляет менее одного часа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2035314-zhenschiny-yaponii-nedopoluchayut-761-trln-dollarov-iz-za-domashney-raboty/

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