Британцы накопили рекордное количество долгов за электроэнергию

Лампочка. Иллюстративное фото: Pxhere.com

Всё больше жителей Великобритании обращается за благотворительной помощью или за кредитами, чтобы оплатить накопившийся долг за коммунальные услуги. Рост цен на электроэнергию повлиял на то, что всё больше потребителей не могут справиться с этим бременем, передаёт BBC.

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За первое полугодие 2023 года в благотворительную организацию Citizens Advice, занимающуюся финансовым консультированием, обратилось 46 431 человек, имеющих долги за пользование электроэнергией. Это на 17% больше, чем за этот же период 2022 года. Эксперты ожидают, что по итогам 2023 года типичная британская семья заплатит 1926 фунтов стерлингов за годовое использование электроэнергии.

При этом средняя сумма долга потребителей, обратившихся в благотворительную организацию, составляет 1711 фунтов стерлингов. По данным благотворительной организации, это на треть больше, чем в 2019 году. И эта сумма постоянно растёт, поскольку электроэнергия стала сильно дороже после начала войны в Украине.

Общее количество людей, обратившихся в благотворительную организацию в этом году и уже просрочивших свои счета, превышает количество людей, зафиксированное за тот же период любых из предыдущих четырёх лет. В отчёте говорится, что существует риск роста долгов, так как людям приходится погашать задолженность сверх затрат на увеличение потребления энергии в холодные месяцы, а также находить средства для покрытия других важных счетов.

Citizens Advice призвала британские власти поддержать социально уязвимые слои населения. В частности, людей с ограниченными возможностями и родителей-одиночек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2033768-britantsy-nakopili-rekordnoe-kolichestvo-dolgov-za-elektroenergiyu/