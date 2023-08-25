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Жители США потратили рекордную сумму на посещение Нацпарков в 2022 году

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Турист стоит на фоне живописного пейзажа
Турист. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители США в 2022 году потратили рекордное количество денег на посещение национальных природных парков, исторических достопримечательностей и других объектов внутреннего туризма, передает Bloomberg.

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Еще в феврале Служба национальных парков США сообщала, что в 2022 году около 312 млн человек посетили лесные территории, памятники истории, а также другие туристические объекты страны. Это на 5% меньше, чем до пандемии, когда среднее количество посетителей насчитывало 327 млн человек. Однако в августе 2023 года Служба опубликовала новый отчет, в котором сообщила, что эти 312 млн американцев потратили рекордную сумму во время своих путешествий по национальным паркам.

Сумма затрат составила рекордные 24 млрд долларов, что на 16% больше, чем в 2021 году, когда путешественники потратили на посещение национальных парков 21 млрд долларов. Это также больше, чем 21 млн долларов, которые потратили американцы в 2019 году.

Эта сумма включает в себя расходы на экскурсии, а также проживание в близлежащих к охраняемым зонам местностях. Кроме того, люди стали пользоваться большим количеством услуг во время посещения национальных парков. Например, они обедают в кафе, расположенных на территории парка, а также покупают различные тематические товары.

"Посещение национальных парков становится все более популярным, и данный интерес со стороны туристов позволяет поддерживать деятельность этих организаций.

А значит, создавать новые рабочие места и приносить больше денег в бюджет в виде налоговых поступлений. С уверенностью можно сказать, что национальные парки в настоящее время являются важным двигателем американской экономики", — сказал директор Службы национальных парков Чак Сэмс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2033767-zhiteli-ssha-potratili-rekordnuyu-summu-na-poseschenie-natsparkov-v-2022-godu/

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