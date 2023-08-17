Эксперты заявили, что женщины в США теряют миллиарды долларов в год из-за домашней работы

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщины в США теряют 627 млрд долларов в год, поскольку большую часть времени заняты неоплачиваемым домашним трудом. Согласно анализу данных Бюро трудовой статистики США, этот фактор сильно влияет на устранение гендерного разрыва в оплате труда, передает Bloomberg.

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Согласно новому анализу правозащитной группы NPWF, если бы женщины получали оплату за домашние дела, на которые тратят большую часть свободного от работы времени, то жительницы США зарабатывали бы дополнительные 627 млрд долларов в год. Анализ данных Бюро трудовой статистики США показал, что женщины в среднем тратят 52 минуты в день на уход за детьми и другими членами семьи. Мужчины затрачивают на эти задачи 26 минут в день.

Средняя заработная плата нянь и помощников по дому составляет 14,55 долларов в час. Если бы домашняя работа оплачивалась, то каждая американская женщина зарабатывала бы дополнительные 4600 долларов в год. Эксперты отмечают, что работающие женщины зарабатывают меньше своих коллег-мужчин, даже если являются единственными кормильцами семьи.

"И мужчины, и женщины вносят большой вклад в развитие семьи. Но мы хотим показать этот разрыв. Женщины вынуждены больше вкладываться в уход за другими членами семьи. При этом их доход не растет. Это усугубляет ситуацию с гендерным разрывом в уровне заработных плат", — сказала Кэтрин Галлахер Роббинс, старший научный сотрудник NPWF и один из авторов отчета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2032659-eksperty-zayavili-chto-zhenschiny-v-ssha-teryayut-milliardy-dollarov-v-god-iz-za-domashney-raboty/