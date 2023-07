Эксперты: Люди стали тратить больше денег на концерты за рубежом в 2023 году

Концерт. Иллюстративное фото: pexels.com

Люди по всему миру стали тратить больше денег на путешествия в 2023 году. В частности, большей популярностью стали пользоваться концерты звезд мирового уровня, а также крупные спортивные соревнования. Эксперты говорят, что интерес к данным событиям спровоцирован официальным окончанием пандемии COVID-19, передает CNBC.

В настоящее время в западном обществе являются очень популярными две тенденции: YOLO (you only live once), которая буквально переводится как "ты живешь один раз", а также FOMO (fear of missing out), означающая страх упустить что-то важное. Движимые этими чувствами люди хотят получить как можно больше новых впечатлений и не упустить возможность поучаствовать в интересных событиях, тем более что с официальным окончанием пандемии COVID-19 и открытием границ таких событий стало намного больше.

Последний отчет Deloitte озаглавлен как "экономика впечатлений". Согласно данным аналитиков, в этом году намного больше людей тратятся на поездки в другие страны, а также на билеты на различные шоу и спортивные мероприятия. В сообщении говорится, что если раньше жители США предпочитали путешествовать ради того, чтобы отдохнуть и провести время с близкими, то теперь главным поводом для поездки в другую страну легко может стать концерт любимого исполнителя.

Это является хорошей новостью для крупных городов, в которых проходят подобные мероприятия, поскольку именно эти города получат большой приток иностранных денег от путешественников. Так, например, единственный концерт Тейлор Свифт в Юго-Восточной Азии в следующем году состоится в Сингапуре. Ожидается, что в город-государство съедется огромное количество поклонников певицы из соседних и ближних государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2028015-eksperty-lyudi-stali-tratit-bolshe-deneg-na-kontserty-za-rubezhom-v-2023-godu/