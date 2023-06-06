Универсальный базовый доход внедрят для 30 жителей Англии

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Универсальный базовый доход (UBI) начнут выплачивать ограниченному числу жителей Англии в рамках пилотного проекта. 30 граждан будут ежемесячно получать 1600 фунтов стерлингов в течение двух лет. Эксперты будут наблюдать за экспериментом, чтобы проанализировать, насколько эффективно участники пилотного проекта расходуют эти средства, передает The Guardian.

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Для экспериментального микропроекта были выбраны две местности в Англии: центральный Джарроу на северо-востоке Англии и Ист-Финчли на севере Лондона. Уилл Стронг, директор по исследованиям аналитического центра Autonomy, который поддерживает этот план, заявил, что 30 участников проекта будут ежемесячно получать 1600 фунтов стерлингов (около двух тысяч долларов). Проект продлится в течение двух лет.

"Это достаточно большая сумма. Универсальный базовый доход обычно покрывает основные потребности людей, но мы хотим посмотреть, как наличие этих ежемесячных поступлений скажется на психическом и физическом здоровье людей. Независимо от того, работают они или нет", — заявил Уилл Стронг.

По его мнению, в ближайшие годы из-за меняющегося климата, технологических прорывов и промышленных перестроек людям придется прибегнуть к системе выплат универсального базового дохода. Поэтому организация видит своей миссией собрать доказательную базу в пользу этого метода и привлечь общественность на свою сторону, чтобы программу можно было в любой момент реализовать на национальном уровне.

Сторонники концепции универсального базового дохода утверждают, что UBI может обеспечить должный уровень экономической безопасности для всех. По их словам, это является потенциальным решением для нестабильного рынка труда. При этом большинство экспертов считают, что данная инициатива слишком дорого может обойтись обществу и внедрять ее нужно адресно, только для самых нуждающихся семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2023349-universalnyy-bazovyy-dohod-vnedryat-dlya-30-zhiteley-anglii/