Компаний, предоставляющих одинаковый отпуск матерям и отцам, стало больше в США

Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

Все больше крупных международных компаний отказываются от того, чтобы предоставлять матерям и отцам разные виды отпуска по уходу за ребенком. Вместо этого предприятия принимают концепцию оплачиваемого гендерно-нейтрального отпуска, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно недавнему отчету, опубликованному JUST Capital, 9% крупнейших фирм США предоставляют новоиспеченным родителям 12 недель отпуска в году, вне зависимости от пола сотрудника. В список этих компаний входят Morgan Stanley и Pinterest, которые совсем недавно обновили свою политику предоставления отпусков. Это на 6% больше компаний, чем годом ранее. Всего был проведен анализ политики 951 компании из индекса Russell 1000 за сентябрь.

Еще 16% компаний также предоставляют отпуск по уходу за ребенком своим сотрудникам вне зависимости от их пола. Однако его продолжительность меньше, чем 12 недель. В этот список входят H&R Block и Cigna.

Подавляющее большинство работающих людей в США не получают никакого оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам. При этом компании, как правило, охотно предоставляют отпуск по беременности и родам. Такой подход создает значительный разрыв в уровне оплаты труда мужчин и женщин. Поскольку, оказавшись в декрете, женщина несет на себе большую часть бытовых забот.

При этом концепция гендерно-нейтрального отпуска предполагает равенство. К примеру, после того, как этот отпуск завершится у матери, в подобный отпуск может уйти отец. Тогда женщины не теряют профессиональные навыки и продолжают составлять конкуренцию своим коллегам.

Эксперты говорят, что проблема оплачиваемого отпуска по уходу за детьми в настоящее время является одной из самых острых из всех существующих на американском рынке труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2019532-kompaniy-predostavlyayuschih-odinakovyy-otpusk-materyam-i-ottsam-stalo-bolshe-v-ssha/