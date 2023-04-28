Почему цены на авиабилеты продолжат расти, рассказали эксперты

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Почему цены на авиабилеты так сильно выросли по всему миру? Эксперты говорят, что, несмотря на то, что люди вновь начали летать по международным маршрутам, цены на авиабилеты все еще будут удерживаться на высоком уровне, передает Bloomberg.

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Одной из главных причин подорожания авиабилетов является нехватка самолетов. Большая часть авиалайнеров простаивала на протяжении последних трех лет, поскольку во время пандемии спрос на поездки был настолько низким, что в самолетах просто не было необходимости. Теперь компании не могут вновь ввести их в эксплуатацию. Требуется не менее 100 рабочих часов на то, чтобы подготовить каждый крупный самолет к дальнейшей работе.

Еще одной причиной, по которой цены на билеты продолжают расти, является высокий спрос. Потребители действительно готовы платить больше за билеты после того, как в течение нескольких лет отказывали себе в путешествиях. Опрос, проведенный Booking.com, среди 25 тысяч взрослых, планирующих отправиться в путешествие в течение ближайших 12-24 месяцев, показал, что многие готовы смириться с высокой стоимостью отпуска.

Среди других причин, которые также влияют на стоимость авиабилетов: дефицит кадров, возникший во время пандемии, нехватка самолетов и высокие цены на нефть. Все это, в конце концов, влияет на итоговую стоимость авиабилетов.

"Несмотря на то, что многие поездки сейчас обходятся дороже, чем в 2019 году, люди по-прежнему считают высокие затраты обычной частью хорошего путешествия", — говорит Маркос Герреро, старший директор одной из туристических компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2018504-pochemu-tseny-na-aviabilety-prodolzhat-rasti-rasskazali-eksperty/