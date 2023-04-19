Индийские выпускники не могут найти работу из-за некачественного образования

Студент. Иллюстративное фото: pexels.com

Студенты во всем мире сталкиваются с проблемой качества высшего образования. Однако нигде ситуация не является такой острой, как в Индии. В стране ежегодно открывается масса новых колледжей и вузов, но это не помогает выпускникам найти работу и хорошо зарабатывать, передает Bloomberg.

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Образовательный рынок Индии в настоящее время оценивается в 117 млрд долларов. Новые колледжи и вузы открываются с головокружительной скоростью. Тем не менее, тысячи граждан выпускаются из стен учебных заведений, не имея навыков, необходимых для их специальности. Этот факт подрывает экономику страны, которая в настоящее время находится на ключевом этапе роста.

Отчаявшись продвинуться по карьерной лестнице, многие молодые люди получают по два или три диплома, но так и не находят стабильную работу с хорошей зарплатой. При этом сейчас колледжи в Индии открываются и на первых этажах многоквартирных домов, и даже внутри ТРЦ. На автомагистралях можно встретить массу рекламных баннеров от учебных заведений, обещающих гарантированное трудоустройство.

Парадокс в том, что индийское образование не всегда считалось таким плохим. Ведущие институты технологий и менеджмента Индии выпустили руководителей глобальных компаний. Среди них: гендиректор Alphabet Сундар Пичаи, а также глава Microsoft Сатья Наделла. Сейчас, согласно исследованию фирмы Wheebox, половина всех выпускников Индии не могут найти работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2017214-indiyskie-vypuskniki-ne-mogut-nayti-rabotu-iz-za-nekachestvennogo-obrazovaniya/