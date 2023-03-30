Пособия для родителей увеличат в Южной Корее, чтобы стимулировать рождаемость

Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Южной Кореи значительно увеличит пособия для родителей новорожденных детей. Семьи, воспитывающие детей в возрасте до одного года, будут получать 770 долларов в месяц. Таким образом, власти пытаются стимулировать рождаемость в стране, население которой стремительно стареет, передает Quartz.

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Рождаемость в Южной Корее в 2022 году сократилась до 0,78 на одну женщину. Еще в 2021 году этот показатель составлял 0,81, и уже тогда страна занимала самое низкое место по рождаемости в мире. Если текущие тенденции сохранятся, то к концу века население Южной Кореи будет составлять меньше половины от нынешнего показателя.

Президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что стране предстоит принять чрезвычайные меры для стимулирования рождаемости. 28 марта Ель объявил, что правительство значительно увеличит ежемесячное пособие для семей, воспитывающих детей в возрасте до одного года. Эта сумма увеличится более чем в два раза: с 300 тысяч вон (около 230 долларов) до 700 тысяч вон. В 2024 году пособие увеличится до миллиона вон, что составляет 770 долларов. Средняя месячная зарплата в Южной Корее по состоянию на декабрь 2022 году равна 3400 долларов.

За последние 16 лет Южная Корея потратила 200 млрд долларов на стимулирование рождаемости, однако эти действия не принесли результатов. Уровень рождаемости в стране продолжает снижаться с каждым годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2014520-posobiya-dlya-roditeley-uvelichat-v-yuzhnoy-koree-chtoby-stimulirovat-rozhdaemost/