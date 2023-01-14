Ученые: Женщины в США зарабатывают меньше из-за выхода в декрет

Беременная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование ученых из Гарварда и Университета Сент-Бонавентура показывает, что женщины в США не зарабатывают столько же, сколько и мужчины из-за политики отпусков по семейным обстоятельствам, передает Quartz.

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Исторически женщинам всегда платили меньше, чем мужчинам. Однако в 80-х годах прошлого века этот разрыв начал сокращаться. В течение этого десятилетия гендерный разрыв сокращался примерно на один процентный пункт в год. Согласно новому исследованию, если бы эта тенденция сохранялась, к 2017 году гендерный разрыв в оплате труда достиг бы паритета. Но это тенденция не продолжилась в 90-х и нулевых годах.

Согласно новому исследованию ученых Гарвардского университета и Университета Сент-Бонавентура, стагнация женской зарплаты может быть объяснена введением государственной и федеральной политики отпусков по семейным обстоятельствам.

Ученые утверждают, что в 1990-е годы, когда правительства начали вводить политику отпусков, ею воспользовались в основном женщины. И хотя эта мера, возможно, помогла женщинам сохранить рабочее место во время декрета, после выхода на работу их заработная плата росла более низкими темпами, чем зарплата мужчин.

Исследователи говорят, что данные факты демонстрируют несправедливую тенденцию "наказания за материнство", которому подвергаются женщины из-за того, что выходят в декрет. И такая ситуация наблюдается не только в США, но и в других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2005255-uchenye-zhenschiny-v-ssha-zarabatyvayut-menshe-iz-za-vyhoda-v-dekret/