Жителям Египта предложили питаться куриными ножками ради экономии

Куриные ножки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Гражданам Египта предложили перейти в режим экономии и питаться куриными ножками. Так, по мнению Национального института питания, люди смогут сохранить бюджет и обеспечить себя необходимыми полезными веществами. Продовольственная инфляция в стране выросла до 30% в последние месяцы, передает The Wall Street Journal.

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Цены на продукты, одежду, лекарства и путешествия резко выросли из-за того, что египетский фунт упал на 36,5% по отношению к доллару США. Это событие переместило данную валюту на третью позицию в рейтинге слабых валют после шри-ланкийской рупии и аргентинского песо. В конце года инфляция в стране достигла 19%. Экономисты ожидают, что к марту 2023 года она вырастет до 25%.

По мере роста цен правительству становится все сложнее импортировать продукты питания. С полок магазинов пропадают хлеб, рис и растительное масло. Представитель Торговой палаты Каира Регаб Шехара заявил, что это случилось из-за того, что в ноябре в стране была кратковременная нехватка зерновых.

В настоящее время многие граждане уже получают продовольственные пайки от правительства. При этом они все равно вынуждены сокращать расходы на остальные виды продуктов.

Среди жителей Египта сейчас ходит присказка: "Курица теперь доступна только богатым". Война в Украине и санкции Запада в отношении российской нефти привели к росту цен на продовольствие во всем мире. Египет пострадал особенно сильно, поскольку страна является крупным импортером российских и украинских продуктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2004624-zhitelyam-egipta-predlozhili-pitatsya-kurinymi-nozhkami-radi-ekonomii/