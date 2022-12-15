Рэй Далио вложился в компанию по производству подводных лодок для богатых людей

Рэй Далио. Фото: Takaaki Iwabu/Bloomberg via Getty Images

Известный инвестор Рэй Далио вложился в компанию, производящую подводные лодки, с помощью которых владельцы яхт смогут исследовать отдаленные уголки планеты. Вместе с Далио в этот проект инвестировал и голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, передает Financial Times.

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Миллиардер, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, стал совладельцем Triton Submarines, компании из Флориды, специализирующейся на подводных аппаратах для сверхбогатых людей. Рэй Далио и голливудский кинорежиссер Джеймс Кэмерон приобрели долю в компании-производителе подводных лодок, которая позволит представителям сверхбогатого класса владельцев яхт исследовать самые отдаленные уголки планеты.

"Если вы просто отправляетесь на яхте в какое-то модное место, это одно. Если вместо этого вы можете спуститься под воду и исследовать нашу планету, то ваша поездка станет интереснее. Кроме того, это поощряет интерес к исследованиям", — сказал Далио.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

Компания Triton была основана в 2007 году Лахи и Брюсом Джонсами для производства подводных аппаратов для владельцев яхт. Цены на их суда варьируются от 2,5 млн долларов до 40 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2001527-rey-dalio-vlozhilsya-v-kompaniyu-po-proizvodstvu-podvodnyh-lodok-dlya-bogatyh-lyudey/