Объем страховых выплат в США достиг рекордных значений из-за COVID-19

Медицинская маска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сумма выплат по страхованию жизни в США достигла рекордных 100 млрд долларов в 2021 году. Специалисты считают, что этому способствовал рост заболеваемости COVID-19, передает The Wall Street Journal.

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По данным Американского совета страховщиков жизни (ACLI), сумма выплат по страховым полисам выросла на 11% в 2021 году, достигнув 100,19 млрд долларов. В 2020 году общая сумма выплат в связи со смертью клиентов страховых компаний составила 90,43 млрд долларов, а рост по сравнению с 2019 годом был равен 15%.

ACLI собирает данные из ежегодных отчетов страховщиков в отделы страхования штатов.

"Учитывая ограниченную информацию, мы не можем назвать самые распространенные причины ухода из жизни клиентов страховых компаний. Но мы предполагаем, что жизнь большинства людей оборвалась из-за COVID-19", — говорит Эндрю Мельник, вице-президент ACLI по исследованиям.

По данным ACLI, средний показатель роста с 2011 по 2021 годы был равен 4,9%. Нынешний рост — это первый подобный случай со времен пандемии гриппа 1918 года. Тогда количество выплат по страховым полисам выросло на 41%. Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, смертность от COVID-19 в США подскочила на 20% в 2021 году и составила примерно 460 тысяч человек.

Мирна Герреро, директор по продажам Primerica, одной из самых крупных страховых компаний США, говорит, что полисы страхования жизни позволяют людям позаботиться о своей семье. По словам Мирны, эта помощь не способна заглушить боль от потери, но может помочь справиться с финансовыми трудностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1999337-obem-strahovyh-vyplat-v-ssha-dostig-rekordnyh-znacheniy-iz-za-covid-19/