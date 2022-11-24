Джефф Безос. Фото: Samir Hussein/WireImage

Джефф Безос пожертвовал 123 млн долларов на борьбу с бездомностью. Ранее соучредитель Amazon, чье состояние оценивается в 115,6 млрд долларов, заявил о намерении раздать свое состояние при жизни, передает Bloomberg.

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Предприниматель выделил 123 млн долларов организациям, которые занимаются переселением бездомных семей в постоянное жилье. Гранты выделены для 40 групп в 26 штатах США и Пуэрто-Рико. Суммы варьируются от 600 тысяч до пяти миллионов долларов. Все средства проходят через фонд Day One, который был основан в 2018 году. Как заявили в фонде, в целом миллиардер планирует выделить на борьбу с бездомностью около двух миллиардов долларов.

Ранее в этом месяце 58-летний Джефф Безос заявил, что планирует раздать большую часть состояния при своей жизни. Основная часть пожертвований будет направлена на борьбу с изменениями климата и поддержку тех людей, которые хотят объединить вокруг себя других.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Безос, чье состояние оценивается в 115,6 млрд долларов, занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира. В течение многих лет он оставался в стороне от благотворительности, за что его многие критиковали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1998575-dzheff-bezos-pozhertvoval-123-mln-dollarov-na-borbu-s-bezdomnostyu/