Эксперты: Доходы британских семей упадут на 7% в ближайшие годы

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: pexels.com

Великобритания столкнулась с самым большим падением уровня жизни за всю историю наблюдений, поскольку растущая инфляция практически "съедает" доходы граждан, передает BBC.

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Аналитики отмечают, что доходы домохозяйств (с учетом роста цен) упадут на 7% в ближайшие несколько лет. Также ожидается, что число безработных вырастет более чем на 500 тысяч человек.

"Растущие мировые цены на энергоносители сделали Великобританию более бедной страной. В результате Управление по бюджетной ответственности прогнозирует, что в ближайшие два года произойдет самое большое падение доходов домохозяйств за несколько поколений", — сказал Пол Джонсон, директор аналитического центра Института фискальных исследований.

Прогнозисты отмечают, что рост цен, вероятно, достигнет пика в 11% в последние месяцы 2022 года, в основном благодаря правительственной схеме гарантирования цен на энергию. Ожидается, что доходы домохозяйств с поправкой на инфляцию упадут до уровня 2013 года. Для их восстановления потребуется минимум шесть лет. И даже к 2028 году доходы британцев все еще будут "более чем на 1% ниже допандемического уровня".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1997792-eksperty-dohody-britanskih-semey-upadut-na-7-v-blizhayshie-gody/