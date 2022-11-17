Жителям Германии на 18-летие будет выплачиваться "культурный абонемент"

Галерея. Иллюстративное фото: pixabay.com

Граждане Германии, достигшие 18-летнего возраста, будут получать в подарок от государства "культурный абонемент" на 200 евро. Эти деньги молодые люди смогут потратить на билеты в музеи, театры, галереи, а также на покупку книг. Так правительство хочет стимулировать развитие индустрии искусства, передает The Guardian.

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Введение Kulturpass, "культурного абонемента" на 200 евро, преследует две цели: пробудить интерес молодых людей к сфере искусства, а также дать финансовый импульс театрам, музеям и галереям, которые пострадали от локдаунов во время пандемии.

Министр культуры Германии Клаудия Рот назвала этот "культурный ваучер" эквивалентом подарка на день рождения для 750 тысяч человек, которым в 2023 году исполнится 18 лет. Во Франции, Италии и Испании уже действуют аналогичные меры. Германия, являющаяся самой густонаселенной страной ЕС, решила присоединиться к этой инициативе только сейчас.

Использовать "культурный абонемент" можно будет в течение двух лет. Потратить эти деньги можно будет только на билеты в театр, музеи, галереи, а также на покупку билетов на концерты и книг. Управлять своим ваучером граждане смогут через сайт, на котором можно будет приобрести все эти билеты. Инициатива обойдется правительству в 100 млн евро в дополнение к годовому бюджету страны, выделяемому на культуру в размере 2,3 млрд евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1997392-zhitelyam-germanii-na-18-letie-budet-vyplachivatsya-kulturnyy-abonement/