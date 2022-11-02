Универсальный базовый доход для граждан предлагают ввести в США

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сможет ли США когда-нибудь на законодательном уровне принять закон об универсальном базовом доходе для населения? Приверженцы этой идеи уверены, что Штаты смогут исправить неравенство в доходах только тогда, когда граждане будут получать базовую помощь от государства, передает The Washington Post.

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В январе 2019 года жительница Калифорнии Зона Эверетт получила сообщение о том, что она была выбрана случайным образом для того, чтобы ежемесячно получать по 500 долларов в рамках программы SEED (Стоктонская демонстрация расширения экономических возможностей). Сначала женщина подумала, что ее разыгрывают, но представители программы заявили, что Зона действительно вошла в число 125 малоимущих жителей Стоктона, штат Калифорния, которые будут получать ежемесячные выплаты.

За полтора года, в течение которых ей поступали выплаты, Зона смогла наладить свою жизнь. Ведь после того, как в 2018 году она потеряла работу специалиста по логистике в Министерстве обороны, ей пришлось взять кредит, чтобы обучиться новым навыкам. Женщина не могла пользоваться своей машиной, потому что большая часть денег уходила на аренду жилья и еду. Она также часто была без связи, потому что не могла оплатить ее.

Идею об универсальном базовом доходе продвигал политик Эндрю Ян, который заявлял, что правительство должно выплачивать каждому американцу тысячу долларов ежемесячно. Однако этой идее уже много лет. И в пандемию ее все-таки решили реализовать. Пилотные программы были запущены в городах Лос-Анджелесе, Новый Орлеан, Денвер.

Эксперты говорят, что без такого радикального решения как внедрение универсального базового дохода Штаты так и останутся страной с самым сильным уровнем неравенства среди населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1995189-universalnyy-bazovyy-dohod-dlya-grazhdan-predlagayut-vvesti-v-ssha/