Какая часть от зарплат казахстанцев может уходить на платные подписки, выяснили аналитики

Онлайн-кинотеатр. Иллюстративное фото: pixabay.com

«Золотой век» интернет-пиратства постепенно уходит в прошлое, и все больше пользователей предпочитает лицензионный контент. Но чтобы в полной мере окунуться в мир развлечений, придется выложить немаленькую сумму. Во сколько обойдутся казахстанцам платные подписки, рассказали аналитики Picodi.

В эпоху глобальной цифровизации платными подписками на развлекательный контент уже никого не удивить. Сейчас по ежемесячной абонентской плате можно получить доступ к чему угодно: фильмы, книги, музыка и даже компьютерные игры.

Но во сколько обойдется весь этот набор? На этот вопрос нашли ответ аналитики, которые составили рейтинг стран по стоимости пакета из пяти платных подписок на популярные онлайн-сервисы.

Что вошло в пакет:

два стриминговых видеосервиса – Netflix и Prime Video;

музыкальный сервис Spotify;

книжный сервис Scribd;

игровая подписка Xbox Game Pass.

По отдельности каждая из этих подписок не является чем-то чрезвычайно дорогим. Так, по данным аналитиков, в Казахстане месячная подписка Netflix стоит около 4 637 тенге, Prime Video – 2 845 тенге, Spotify – 2 370 тенге, Scribd – 4 725 тенге, а Xbox Game Pass – 4 637 тенге.

Таким образом, общая стоимость пакета из пяти подписок равна более 19 тысяч тенге (40,51 доллара) в месяц, что уже довольно серьезная сумма денег. С учетом средней заработной платы в стране, которая после всех налогов и отчислений составляет около 251 401 тенге, подписка на весь пакет займет 7,7% от зарплаты.

С таким показателем Казахстан оказался на 25 месте среди 60 стран по стоимости подписок и на 12 месте по доле затрат на них.

Среди попавших в рейтинг стран самая высокая цена за пакет из всех пяти подписок была зафиксирована в Швейцарии. Ее жителям пришлось бы платить за них по 64,21 доллара ежемесячно. Следом идут США (60,45 доллара) и Великобритания (51,29 доллара).

Впрочем, если рассматривать стоимость подписок по отношению к зарплатам, то картина меняется.

Так, Швейцария оказалась на третьем месте – полный пакет займет лишь 1,2% от средней зарплаты в стране. Лучше показатели только у Австралии, где подписка стоит 40,15 долларов (1%), и у Объединенных Арабских Эмиратов – 33,94 доллара или 0,9% от средней заплаты.

Неплохие показатели и у других лидеров по стоимости – США и Великобратании. В этих странах подписка займет лишь 1,5% и 2,2% от зарплат соответственно.

Сколько стоит подписка на онлайн-сервисы в мире. Инфографика: picodi.com

Самые дешевые подписки оказались в следующих странах:

Турция – 16,78 доллара ( 5,4% от зарплат);

доллара ( от зарплат); Аргентина – 23,36 доллара ( 6,8% );

доллара ( ); Индия – 23,85 доллара (4,7%).

А вот самым худшим соотношением стоимости подписки к зарплатам отличились Индонезия – 30,71 доллара или 16,2% от средней зарплаты в стране, Пакистан – 30,9 доллара или 19,5%, а также Нигерия – 36,38 доллара или 22,2%.

Где стоимость отдельных продуктов дешевле

По стоимости подписок Казахстан оказался «крепким середнячком», однако в рейтинге есть страны, которые отличились максимально низкими ценами на отдельные продукты.

Так, самые дешевые подписки на Prime Video, Spotify и Xbox Game Pass можно оформить именно в Турции – цены на них начинаются от 0,43 доллара до 1,62 доллара.

Также отличился дешевизной Пакистан, в котором подписка на Netflix стоит всего 3,39 доллара, что, впрочем, все равно довольно дорого, учитывая средние зарплаты в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1994364-kakaya-chast-ot-zarplat-kazahstantsev-mozhet-uhodit-na-platnye-podpiski-vyyasnili-analitiki/