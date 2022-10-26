Какая часть от зарплат казахстанцев может уходить на платные подписки, выяснили аналитики

«Золотой век» интернет-пиратства постепенно уходит в прошлое, и все больше пользователей предпочитает лицензионный контент. Но чтобы в полной мере окунуться в мир развлечений, придется выложить немаленькую сумму. Во сколько обойдутся казахстанцам платные подписки, рассказали аналитики Picodi.
В эпоху глобальной цифровизации платными подписками на развлекательный контент уже никого не удивить. Сейчас по ежемесячной абонентской плате можно получить доступ к чему угодно: фильмы, книги, музыка и даже компьютерные игры.
Но во сколько обойдется весь этот набор? На этот вопрос нашли ответ аналитики, которые составили рейтинг стран по стоимости пакета из пяти платных подписок на популярные онлайн-сервисы.
Что вошло в пакет:
- два стриминговых видеосервиса – Netflix и Prime Video;
- музыкальный сервис Spotify;
- книжный сервис Scribd;
- игровая подписка Xbox Game Pass.
По отдельности каждая из этих подписок не является чем-то чрезвычайно дорогим. Так, по данным аналитиков, в Казахстане месячная подписка Netflix стоит около 4 637 тенге, Prime Video – 2 845 тенге, Spotify – 2 370 тенге, Scribd – 4 725 тенге, а Xbox Game Pass – 4 637 тенге.
Таким образом, общая стоимость пакета из пяти подписок равна более 19 тысяч тенге (40,51 доллара) в месяц, что уже довольно серьезная сумма денег. С учетом средней заработной платы в стране, которая после всех налогов и отчислений составляет около 251 401 тенге, подписка на весь пакет займет 7,7% от зарплаты.
С таким показателем Казахстан оказался на 25 месте среди 60 стран по стоимости подписок и на 12 месте по доле затрат на них.
Среди попавших в рейтинг стран самая высокая цена за пакет из всех пяти подписок была зафиксирована в Швейцарии. Ее жителям пришлось бы платить за них по 64,21 доллара ежемесячно. Следом идут США (60,45 доллара) и Великобритания (51,29 доллара).
Впрочем, если рассматривать стоимость подписок по отношению к зарплатам, то картина меняется.
Так, Швейцария оказалась на третьем месте – полный пакет займет лишь 1,2% от средней зарплаты в стране. Лучше показатели только у Австралии, где подписка стоит 40,15 долларов (1%), и у Объединенных Арабских Эмиратов – 33,94 доллара или 0,9% от средней заплаты.
Неплохие показатели и у других лидеров по стоимости – США и Великобратании. В этих странах подписка займет лишь 1,5% и 2,2% от зарплат соответственно.
Самые дешевые подписки оказались в следующих странах:
- Турция – 16,78 доллара (5,4% от зарплат);
- Аргентина – 23,36 доллара (6,8%);
- Индия – 23,85 доллара (4,7%).
А вот самым худшим соотношением стоимости подписки к зарплатам отличились Индонезия – 30,71 доллара или 16,2% от средней зарплаты в стране, Пакистан – 30,9 доллара или 19,5%, а также Нигерия – 36,38 доллара или 22,2%.
Где стоимость отдельных продуктов дешевле
По стоимости подписок Казахстан оказался «крепким середнячком», однако в рейтинге есть страны, которые отличились максимально низкими ценами на отдельные продукты.
Так, самые дешевые подписки на Prime Video, Spotify и Xbox Game Pass можно оформить именно в Турции – цены на них начинаются от 0,43 доллара до 1,62 доллара.
Также отличился дешевизной Пакистан, в котором подписка на Netflix стоит всего 3,39 доллара, что, впрочем, все равно довольно дорого, учитывая средние зарплаты в стране.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1994364-kakaya-chast-ot-zarplat-kazahstantsev-mozhet-uhodit-na-platnye-podpiski-vyyasnili-analitiki/