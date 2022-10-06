Япония может стать самым выгодным направлением для путешественников со всего мира

Япония. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Япония, которая недавно впервые после начала пандемии открыла свои границы для всех туристов, может стать самым привлекательным направлением для путешествий для очень многих людей. Это обусловлено ослабшей иеной и низким уровнем инфляции в стране, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

11 октября Япония откроет границы для туристов со всего мира. В перспективе страна может стать самым популярным направлением среди туристов. В этом году иена потеряла около 20% своей стоимости по отношению к доллару. Поэтому проживание в отелях, еда и посещение достопримечательностей станут очень дешевыми для всех посетителей, рассчитывающихся в долларах США.

Это вполне соотносится с планами правительства Японии. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что в идеале туристы должны тратить в путешествиях по Японии 5 трлн иен (34,5 млрд долларов) ежегодно. Токио может похвастаться множеством ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. Япония также славится качественной уличной едой. Здесь можно пообедать за 5,20 долларов. В то время как в Нью-Йорке то же самое блюдо будет стоить 16 долларов.

Двухместный номер в трехзвездочном отделе Токио стоит 55 долларов в сутки, место в хостеле — 10 долларов за ночь, что тоже значительно дешевле, чем в США. Там стоимость проживания в отеле может обойтись в 180 долларов в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1991169-yaponiya-mozhet-stat-samym-vygodnym-napravleniem-dlya-puteshestvennikov-so-vsego-mira/