Прозрачности в оплате труда пытаются добиться от работодателей в США

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Все больше штатов и городов США настаивают на внедрении прозрачной системы оплаты труда. Местные правительства обязывают работодателей раскрывать данные о заработных платах сотрудников с целью добиться более справедливой ситуации на рынке труда, передает BBC.

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Калифорния стала еще одним штатом США, который заставил работодателей публиковать подробную информацию о заработной плате своих сотрудников. Закон, подписанный губернатором Гэвином Ньюсомом, требует, чтобы любой работодатель, нанявший не менее 15 сотрудников, публиковал шкалу заработной платы вместе с любой вакансией. Все компании, в которых работает более 100 человек, должны будут представлять ежегодный отчет с данными о зарплатах.

Аналогичные законы уже действуют в других штатах. В некоторых из них требования еще жестче. Сторонники введения законов о прозрачности оплаты труда говорят, что их наличие создает подотчетность. Кроме того, устранение разрыва в оплате труда в отдельных организациях начинается с понимания того, насколько он драматичен.

Женщины, работающие полный рабочий день в США, по-прежнему зарабатывают лишь 83% от дохода мужчин из той же сферы. Эта цифра почти не изменилась за последние годы. При этом афроамериканки и женщины из Латинской Америки зарабатывают еще меньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1990420-prozrachnosti-v-oplate-truda-pytayutsya-dobitsya-ot-rabotodateley-v-ssha/