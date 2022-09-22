Эксперты: Объем мирового богатства значительно вырастет к 2024 году

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В идеальном справедливом мире каждый взрослый должен иметь на руках 100 тысяч долларов к 2024 году. Новый отчет о глобальном богатстве, подготовленный Credit Suisse, демонстрирует, сколько денег сегодня накоплено человечеством и в чьих руках они сосредоточены, передает Quartz.

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Согласно выводам, к которым пришли составители отчета из Credit Suisse, к 2024 году объем мирового богатства достигнет таких значений, что если разделить эту сумму на равные части, то каждый взрослый человек в мире смог бы получить 100 тысяч долларов. Швейцарский банк изучает этот вопрос в течение последних 13 лет.

По данным Credit Suisse, в прошлом году совокупное мировое богатство составило 463,4 трлн долларов. В 2021 году это значение увеличилось на 12,7%. Это самый быстрый рост за все годы наблюдений.

В прошлом году состояние на одного взрослого человека в мире было равно 87 тысяч долларов, что на 8,4% больше, чем в 2020 году. Наибольший вклад в рост мирового богатства внесли страны Северной Америки и Китай. При этом 45,6% мирового богатства сосредоточено в руках 1% самых богатых людей планеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1988877-eksperty-obem-mirovogo-bogatstva-znachitelno-vyrastet-k-2024-godu/