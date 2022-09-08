От имени KASE стали действовать мошенники в Казахстане: как защититься, рассказали эксперты

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Представители Казахстанской фондовой биржи на своем официальном сайте предупредили пользователей о том, что некоторые аферисты начали действовать от имени KASE.

Казахстанская фондовая биржа обратила внимание на то, что в мире, в том числе и в Казахстане, участились случаи мошенничества с использованием псевдодоступа к торговле финансовыми инструментами на казахстанском рынке.

Отмечается, что в некоторых случаях аферисты стали действовать от имени KASE.

"KASE официально заявляет о том, что она никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием KASE или ее работников для обогащения на биржевых рынках", – говорится в сообщении.

Казахстанцев призвали быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников. Также представители биржи опубликовали памятку, которая поможет избежать подобных инцидентов.

Сообщается, что большинство мошенников используют достаточно распространенную схему: они действуют через популярные мессенджеры WhatsApp, Telegram, социальные сети, электронную почту, используют "холодные" звонки.

"При этом данные лица представляются сотрудниками биржи и предлагают вкладывать деньги в ценные бумаги. Взамен злоумышленники обещают потенциальной жертве высокий инвестиционный доход, консультирование, сопутствующие услуги, для чего просят перевести различные суммы на якобы брокерские счета", – объяснили специалисты.

Чтобы не попасться на крючок аферистов, важно:

проверить лицензию брокера;

оценить надежность брокера (сделать это можно, например, на сайте АРРФР, где размещены общие сведения по брокерам);

всегда помнить, что, вкладывая свои средства на фондовом рынке, инвестор не застрахован от рыночных рисков.

Со списком организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности, можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1986825-ot-imeni-kase-stali-deystvovat-moshenniki-v-kazahstane-kak-zaschititsya-rasskazali-eksperty/