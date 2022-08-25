"Самые привередливые потребители": инфляция ударила по любителям кофе в Австралии

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Стремительный рост стоимости жизни ударил по одной из самых привередливых категорий потребителей в мире, австралийским любителям кофе. Крупные торговые сети Австралии заявляют, что сейчас невероятной популярностью пользуется дешевый кофе стоимостью 69 центов, передает Bloomberg.

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Представители Coles Group, второй по величине сети супермаркетов в стране, заявили, что дешевый кофе стоимостью в один австралийский доллар (69 центов) никогда не был так популярен, как в 2021-2022 годах. Данные были представлены в финансовом отчете торговой сети за последний год. Этот факт является примечательным, поскольку Австралия гордится своей высокой культурой общественного питания. Жители страны готовы потратить 5 австралийских долларов, чтобы просто выпить кофе в модном кафе.

В отчете также сказано, что клиенты стали намного чаще покупать макаронные изделия, стоимость которых также не превышает один австралийский доллар. Ресторан быстрого питания Dominos Pizza дал представление о покупательских привычках своих австралийских клиентов, заявив, что теперь обед в пиццерии могут позволить себе не все, поскольку цены в меню сильно выросли. А произошло это из-за инфляции и резкого подорожания продуктов.

Австралия переживает самую сильную инфляцию за последние два десятилетия. Политики ожидают, что она достигнет пика в 8% в конце этого года. Акции Coles Group упали на 5,2% после отчета компании о влиянии инфляции на покупательские привычки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1984565-samye-priveredlivye-potrebiteli-inflyatsiya-udarila-po-lyubitelyam-kofe-v-avstralii/