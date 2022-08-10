WSJ: Мужчины в США зарабатывают больше, чем женщины с таким же образованием

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Женщины в США зарабатывают намного меньше, чем мужчины, имеющие такое же образование и опыт. Анализ федеральных данных о выпускниках вузов 2015 и 2016 годов показал, что разница в доходах четко обозначается в течение трех лет после выпуска из университета, передает The Wall Street Journal.

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Журналисты The Wall Street Journal проанализировали данные 1,7 млн человек, которые выпустились из университетов в 2015 и 2016 годах. В исследовании была рассмотрена информация о доходах выпускников 11300 программ бакалавриата и двух тысяч программ магистратуры. Анализ показал, что для половины специальностей характерна одна и та же тенденция: заработок мужчин превышал заработок женщин минимум на 10%.

Так, мужчины, получившие степень бакалавра в области бухгалтерского учета в Джорджтаунском университете, через три года после выпуска зарабатывают в среднем 155 тысяч долларов в год. Это на 55% больше, чем их однокурсницы. Юристы-выпускники Мичиганского университета зарабатывают 165 тысяч долларов в год. Их коллеги-женщины, имеющие аналогичное образование, получают не больше 120 тысяч долларов в год. Большая разница в доходах наблюдается в медицинской сфере. Месячный доход мужчин-стоматологов составляет 140 тысяч долларов в год, женщин — 103 тысячи долларов в год.

Экономисты, изучающие разницу в оплате труда, заявляют, что причиной низкой зарплаты у женщин часто бывает "наказание за материнство". Вероятность того, что женщина может уйти в декрет влияет на решение работодателя о ее приеме на работу, продвижении по службе и повышении зарплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1982355-wsj-muzhchiny-v-ssha-zarabatyvayut-bolshe-chem-zhenschiny-s-takim-zhe-obrazovaniem/