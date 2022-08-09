Британцы стали чаще использовать наличные в 2022 году

Иллюстративное фото: Matt Cardy/Getty Images

Жители Великобритании возвращаются к активному использованию наличных по мере стремительного роста цен. Согласно новому исследованию, проведенному Национальным почтовым отделением, граждане хотят более жестко контролировать свои расходы, передает BBC.

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В июле 2022 года почтовые отделения Великобритании обработали 801 млн фунтов стерлингов (967 млн долларов) наличных денег, что является максимальным показателем за последние пять лет. Люди стали использовать наличные на 20% чаще, чем в прошлом году. Натали Сини, председатель Cash Action Group, говорит, что использование наличных помогает британцам лучше контролировать свои расходы. По ее словам, наличные позволяют грамотно распределять деньги на будущие расходы: еду, квартплату, коммунальные услуги.

Национальное почтовое отделение говорит, что возросший интерес к наличным также связан с тем, что этим летом многие люди впервые с начала пандемии отправились в отпуск. При этом все больше людей выбирают внутренний туризм и хотят путешествовать по Великобритании, а для этого им необходимо больше наличных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1982188-britantsy-stali-chasche-ispolzovat-nalichnye-v-2022-godu/