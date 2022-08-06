Количество американцев, которые не могут купить еду, растет с каждым месяцем

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Все больше американцев в настоящее время уже голодает, а кормить их становится все сложнее. Стоимость продуктов в США выросла на 10,4% по сравнению с прошлым месяцем, что стало самым большим годовым ростом с 1981 года, передает The New York Times.

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Если в 2020 году, во время первой вспышки COVID-19, угрозу продовольственной безопасности США представлял возросший уровень безработицы, то сейчас речь идет об инфляции. Цены на жилье, газ, продукты питания стали сильно дороже за последние два года. Согласно последнему отчету о потребительских ценах, стоимость продуктов питания выросла на 10,4% за последний год. Это самый сильный годовой рост с 1981 года.

Данные Бюро переписи населения показали, что в прошлом месяце 25 миллионов взрослых американцев часто недоедали. 17,3% работающих взрослых сообщили, что испытывали сложности с покупкой еды в течение прошлого года. В 2020 году об этом заявляли 16,3% взрослого населения США. Feeding America, крупнейшая сеть продовольственных банков страны, которая раздает бесплатную еду нуждающимся, сообщила о том, что с мая по июнь число людей, обратившихся за едой, резко увеличилось.

При этом пожертвования, которые получает Feeding America, резко сократились. Этот показатель упал на треть по сравнению с прошлым годом (с 151 млн долларов до 107 млн долларов). Руководители банка сообщают о том, что существует риск того, что Feeding America в какой-то момент не сможет накормить всех нуждающихся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981911-kolichestvo-amerikantsev-kotorye-ne-mogut-kupit-edu-rastet-s-kazhdym-mesyatsem/