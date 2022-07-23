Американцы отказываются от свиданий из-за инфляции

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Американцы отказываются от походов на свидания из-за слишком высоких цен. Глобальная инфляция влияет не только на потребительскую корзину людей, но и на их личную жизнь. Многие жители США приходят к решению отложить поиск второй половинки до лучших времен, передает

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Свидания стали слишком дорогим удовольствием для многих американцев. Поход в ресторан подорожал на 8,9% по сравнению с прошлым годом. Алкогольные напитки стали дороже на 4% и даже еда в закусочных теперь стоит на 7,7% больше, чем в прошлом году. Пользователи популярного приложения для знакомств Hinge заявили, что, собираясь на свидания, беспокоятся о том, что потратят слишком много денег. Об этом заявил 41% опрошенных. В прошлом году у людей не было такого страха. В опросе приняли участие три тысячи человек.

Многие американцы стали тщательнее подходить к приглашениям на свидания, а другие и вовсе решили отложить поиск второй половинки до лучших времен. 34% из 70 тысяч пользователей сайта знакомств OKCupid заявили, что инфляция повлияла на их личную жизнь.

Коуч по отношениям из Нью-Йорка Эми Нобайл говорит, что даже ее состоятельные клиенты теперь стремятся сократить свои траты во время свиданий. Если раньше они закладывали 150 долларов на одно свидание, то теперь стремятся потратить не больше 75 долларов. По словам коуча, если раньше она советовала мужчинам оплачивать счет в ресторане, то теперь многие из ее клиентов заявляют, что будут искать партнершу, которая согласится заплатить за свою половину счета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1979749-amerikantsy-otkazyvayutsya-ot-svidaniy-iz-za-inflyatsii/