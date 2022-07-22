Американцы массово скупают недвижимость в Европе

Иллюстративное фото: pxhere.com

Американцы, которые не могут позволить себе приобретение жилья на родине, массово переезжают в Европу. Этому способствует укрепление доллара и подорванное доверие жителей США к правительству своей страны, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Все больше американцев переезжают в Европу из-за роста стоимости жизни, слишком высоких цен на жилье и политической напряженности внутри США. Италия, Португалия, Испания, Греция и Франция являются самыми популярными направлениями среди американцев. Sotheby's International Realty сообщает, что количество запросов от граждан США, желающих переехать в Грецию, в период с апреля по июнь 2022 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам специалиста по недвижимости из компании Knight Frank Джека Харриса, во Франции и Италии спрос со стороны американцев является самым высоким за последние три года.

Традиционно европейскую недвижимость всегда приобретали богатые пожилые американцы. Однако помимо шикарных вилл в Европе можно найти относительно дешевое жилье. Например, домики в небольших городах и сельских поселениях. Именно туда устремились американцы всех возрастов, уверенные в том, что на родине они не смогут приобрести такую выгодную недвижимость. Развитию этой тенденции способствует не только популярность удаленной работы, но и растущий уровень преступности в США. Люди хотят более спокойного и безопасного образа жизни и ради него устремляются в Европу.

Европейские страны поддерживают эту тенденцию, выделяя специальные визы для этой категории иностранных граждан. Так, Португалия и Испания предлагают иностранцам так называемые "золотые визы", которые дают право на проживание в стране, если вы инвестируете в ее экономику 350 тысяч евро (Португалия) и 500 тысяч евро (Испания).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1979521-amerikantsy-massovo-skupayut-nedvizhimost-v-evrope/