Доходы британцев снижаются из-за инфляции

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Доходы жителей Великобритании стремительно снижаются из-за инфляции. В последний раз такие показатели в стране можно было наблюдать в 2001 году. Семейные бюджеты британцев не выдерживают стремительного роста цен на продукты питания, топливо и коммунальные услуги. Инфляция находится на самом высоком уровне за последние 40 лет, передает BBC.

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В период с марта по май 2022 года доходы британцев снизились на 2,8% по сравнению с прошлым годом. При этом работодатели стремились поддержать своих работников. Так, весной было зафиксировано, что зарплата работников частных организаций выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В государственных органах этот показатель составил 1,5%. Однако все эти старания были сведены на нет инфляцией. Общий уровень доходов британцев снизился на 0,9% по сравнению с прошлым годом.

Правительство Великобритании должно в ближайшее время обнародовать меры по повышению уровня доходов работников госсектора (учителя, медсестры, врачи, полицейские, военнослужащие). Профсоюзы настаивают на том, что уровень зарплаты должен соответствовать растущей стоимости жизни. Однако в правительстве дали понять, что не могут удовлетворить эти требования, так как это может привести к еще большему росту инфляции.

В мае инфляция в Великобритании достигла 9,1%. Это самый высокий показатель за последние 40 лет. Ожидается, что к осени инфляция вырастет еще сильнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1979321-dohody-britantsev-snizhayutsya-iz-za-inflyatsii/