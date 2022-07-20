Uber не будет взимать плату за долгое ожидание с клиентов с инвалидностью

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Uber заплатит 2,2 млн долларов в рамках урегулирования конфликта с правительством США о том, что платное время ожидания дискриминирует клиентов с ограниченными возможностями, передает BBC.

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Компания также заявила, что впредь не будет взимать плату за ожидание с пассажиров с ограниченными возможностями. Ранее более тысячи человек пожаловались на то, что Uber взимает дополнительную плату, если водитель ждет пассажира дольше двух минут. При рассмотрении иска компания отрицала факт правонарушения.

"Наша политика давно предусматривает отказ от дополнительной платы для пассажиров с ограниченными возможностями. Все это действует, если пассажир заранее предупредил об особенностях своего состояния здоровья", — заявляли в компании.

Представители Uber сообщили, что еще до начала судебного процесса компания внесла изменения в работу системы. Теперь приложение автоматически возвращает деньги пассажирам с ограниченными возможностями, если те сообщают, что с них была снята плата за долгое ожидание.

Uber начала взимать плату с пассажиров за долгое ожидание в 2016 году. Сначала этот эксперимент проводился лишь в нескольких городах США. В дальнейшем эта практика была применена практически повсеместно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1979120-uber-ne-budet-vzimat-platu-za-dolgoe-ozhidanie-s-klientov-s-invalidnostyu/