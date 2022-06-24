Об опасности покупок в рассрочку высказались эксперты

Иллюстративное фото: pixabay.com

Стоит ли покупать вещь сейчас, а платить за покупку потом? Крупные компании популяризируют идею покупок в рассрочку, однако специалисты говорят, что с этим инструментом нужно обращаться осторожно. По их мнению, такой подход к шопингу может вызвать неконтролируемые траты и долги, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Одним из первых в мире применять принцип кратковременной рассрочки начал австралийский финтех-стартап Afterpay, основанный в 2014 году. Спустя шесть лет, в 2020 году, компания Джека Дорси Square выкупила Afterpay за 29 млн долларов. За это время у технологии, придуманной Afterpay, появилось много подражателей. Возможность купить товар и заплатить за него равными частями в течение трех-четырех месяцев стали предлагать Affirm, Klarna и Fingerhut. В этом году Apple заявила, что у Apple Pay также появится такая функция.

По словам специалистов, программы кратковременной рассрочки таят в себе потенциальную опасность. Эмпирическое правило финансовой грамотности заключается в том, что каждый человек должен контролировать свой бюджет и планировать расходы. При этом программы, работающие по принципу "купи сейчас — плати потом" предназначены для того, чтобы люди воспринимали товар как более дешевый и теряли контроль над своими расходами. В декабре 2021 года Бюро финансовой защиты потребителей США начало исследование этих программ, выразив обеспокоенность тем, что люди могут накапливать долги за несколько покупок.

"Эти инструменты могут быть полезны, если потребитель заранее планирует покупку и вовремя вносит все платежи по рассрочке. Однако такой подход может подтолкнуть людей купить больше, чем они планировали", — говорит представитель Бюро Лаура Удис.

Специалисты говорят, что главным принципом использования карт рассрочки является покупка только тех вещей, которые вы можете себе позволить. Важно избегать использования рассрочки в качестве предлога для покупки ненужных вещей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1975372-ob-opasnosti-pokupok-v-rassrochku-vyskazalis-eksperty/