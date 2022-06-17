Американские пенсионеры стали экономить на одежде из-за дорогих медуслуг

Иллюстративное фото: pexels.com

Пожилые американцы экономят на еде и одежде, чтобы оплачивать дорогие медицинские услуги. Часть потребителей преклонного возраста также урезает расходы на коммунальные платежи, передает Bloomberg.

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Опрос аналитической компании Gallup и некоммерческой организации West Health показал, что с 2009 по 2019 годы расходы пожилых американцев на услуги здравоохранения (которые не покрывает страховка) выросли на 41%. Согласно данным опроса, 9% американцев в возрасте 65 лет и старше стали тратить меньше на еду, 6% граждан сократили расходы на коммунальные платежи, 19% опрошенных стали покупать меньше одежды.

Согласно данным переписи населения, к 2034 году в США будет проживать 77 млн человек старше 65 лет. Сейчас в стране проживает 65 млн жителей этой возрастной категории. Специалисты опасаются, что с годами эта проблема может только усугубиться. Более трети пожилых американцев уже сейчас обеспокоены тем, что в следующем году не смогут оплачивать медицинские услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974358-amerikanskie-pensionery-stali-ekonomit-na-odezhde-iz-za-dorogih-meduslug/