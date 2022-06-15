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Жители Китая стали больше копить в 2022 году. Это связывают с локдаунами, которые до сих пор действуют во многих регионах страны. При этом специалисты утверждают, что граждане всерьез обеспокоены экономическими перспективами и предпочитают сберечь свой капитал, передает Quartz.

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По данным Центрального банка Китая, объем сбережений граждан вырос на 7,86 трлн юаней (1,2 трлн долларов) в период с января по май, увеличившись более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты связывают эту тенденцию с тем, что из-за локдаунов люди просто не могут потратить эти деньги. Аналогичную картину можно было наблюдать весной 2020 года. Тогда сбережения домохозяйств выросли на 6 млрд юаней.

"Ситуация с пандемией как в 2020, так и в 2022 году привела к значительному увеличению сбережений домашних хозяйств. Люди просто не могут потратить эти деньги из-за того, что все закрыто. При этом растет число страховых сбережений. Это значит, что граждане опасаются неопределенности и предпочитают застраховать себя", — говорит экономист Шанвен Гао.

Стремление Китая к строгим карантинным ограничениям нанесло серьезный ущерб его экономике. Локдауны в крупных городах, включая Шанхай, препятствуют развитию бизнеса и подрывают доверие потребителей. В то время как рост уровня безработицы и массовые увольнения также вызывают опасения среди граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974011-zhiteli-kitaya-stali-bolshe-kopit-v-2022-godu/