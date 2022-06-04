Американцы отказываются от приглашений на свадьбы из-за инфляции

Иллюстративное фото: pexels.com

Инфляция вынуждает американцев отказываться от приглашений на свадьбы друзей и родственников. Те люди, которые все-таки выбирают присутствовать на празднике, часто вынуждены влезать в долги, либо использовать свои сбережения, передает Bloomberg.

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По оценкам отраслевой исследовательской фирмы The Wedding Report, в этом году в США состоится около 2,5 млн свадеб. Это самая большая цифра с 1984 года. По словам специалистов, резкий рост произошел из-за того, что многие пары перенесли официальное бракосочетание из-за пандемии COVID-19. При этом опрос Credit Karma показал, что 74% приглашенных гостей заявили, что инфляция негативно влияет на их возможность присутствовать на свадьбах друзей и родственников. Гости вынуждены влезать в долги, использовать сбережения, либо пропускать мероприятия. Потому что иногда траты на свадьбу друзей — это не только траты на подарок и наряд, но также и покупка авиабилета. Если праздник проходит в другом городе.

По данным Credit Karma, в среднем каждый американец планирует посетить 2,5 свадьбы в этом году и потратить на каждую около тысячи долларов. Более половины опрошенных заявили, что готовы потратить даже больше, поскольку в 2020 и 2021 годах у них не было возможности посещать такие приятные события. Треть опрошенных признали, что они придут на свадьбы только из-за своего FOMO (fear of missing out), страха пропустить что-то значимое.

"Мы видим, что люди готовы тратиться на свадебные подарки, несмотря на инфляцию. Это происходит потому, что все мы истосковались по приятным событиям во время пандемии" , — говорит Коллин МакКрири, специалист по защите прав потребителей из Credit Karma.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1972396-amerikantsy-otkazyvayutsya-ot-priglasheniy-na-svadby-iz-za-inflyatsii/