Впервые с начала пандемии американцы стали тратить больше денег в ресторанах

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Потребители США возвращаются к своим допандемийным привычкам и начинают тратить деньги не только на товары, но и на услуги. Эксперты утверждают, что повышенный интерес граждан к получению услуг поможет американской экономике справиться с проблемами поставок и ослабить давление инфляции, передает The Washington Post.

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Крис Патих, владеющий двумя индийскими ресторанами в Лас-Вегасе, говорит, что впервые с начала пандемии у него нет отбоя от клиентов. Несмотря на то, что 47-летнему ресторатору все еще есть о чем беспокоиться (нехватка рабочей силы и рост цен на основные продукты), он говорит, что рад всплеску активности посетителей. Особенно, если сравнивать эту ситуацию с 2020 годом, когда за целый вечер ресторан мог никого не принять.

Более двух лет американцы предпочитали сидеть дома, а не ходить в заведения. Люди пристрастились к онлайн-шопингу, массово скупая домашние кинотеатры и другую технику. В то время как кинотеатры и рестораны пустовали. Теперь потребители возвращаются к своим прежним привычкам. По данным Flexport, баланс между расходами американцев на товары и услуги вернулся к уровню мая 2020 года. Исследование, проведенное Goldman Sachs, показывает, что потребление услуг впервые за долгое время превысило потребление товаров на целых 5%.

"Мы только начинаем наблюдать изменения в потребительском поведении. В будущем эта тенденция будет развиваться. Рестораны и кафе возвращают своих постоянных клиентов. Отели вновь заполнены посетителями. Потребители снова готовы тратить деньги на получение качественных услуг. Особенно, в весеннее и летнее время", — говорит Кэти Бостанчич, главный экономист Oxford Economics.

Эксперты утверждают, что изменение потребительских привычек поможет экономике США выстоять в этот непростой период и ослабить давление инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1971791-vpervye-s-nachala-pandemii-amerikantsy-stali-tratit-bolshe-deneg-v-restoranah/