Жители Новой Зеландии переезжают в Австралию в целях экономии

Иллюстративное фото: pexels.com

Миллионам людей во всем мире приходится принимать непростые решения из-за резкого роста цен на продукты питания и энергоносители. Кризис стоимости жизни вынудил жителей разных стран примерить на себя необычный опыт, передает BBC.

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Изменения климата ежегодно влияют на урожай. Пандемия COVID-19 спровоцировала нехватку рабочей силы и дефицит товаров. Кроме того, Всемирный банк выступил с предупреждением, что российское вторжение в Украину может привести к глобальной рецессии, поскольку поставки газа сокращаются, а цены на удобрения растут. Сложившуюся ситуацию специалисты называют "кризисом стоимости жизни".

Розиана Инасио де Оливейра, проживающая в Сан-Паулу (Бразилия), говорит, что в последние месяцы вынуждена сильно экономить на продуктах. Рост цен на растительное масло заставил женщину задуматься о том, что нельзя покупать такой дорогой продукт и использовать его лишь один раз. Женщина начала делать мыло из использованного масла. Благодаря этому ее семья может сэкономить на покупке моющего средства и даже немного заработать на продаже своего мыла. Несмотря на то, что Бразилия является одним из мировых центров сельского хозяйства, каждый четвертый житель страны в 2021 году недоедал.

Крис и Хармони, семейная пара из Новой Зеландии, в этом году переехали из Веллингтона в австралийский город Брисбен. Несмотря на то, что у семьи было свое жилье и оба супруга имели стабильную работу.

"У нас четверо детей, поэтому расходы нашей семьи сильно превышают расходы других семей. В течение последнего года мы слышали жалобы от своих австралийских друзей на то, что стоимость жизни в их стране сильно выросла. Но в Новой Зеландии эти процессы произошли еще пять лет назад. Поэтому жизнь в Австралии показалась нам намного выгоднее", — говорит Хармони.

По словам семейной пары, они ожидают, что в ближайшее время многие жители Новой Зеландии могут решиться на переезд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1971613-zhiteli-novoy-zelandii-pereezzhayut-v-avstraliyu-v-tselyah-ekonomii/