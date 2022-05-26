По сниженным ставкам начали принимать плату за утильсбор в Казахстане

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Оператор "Жасыл даму" начал принимать утилизационный сбор по новым, низким тарифам. Теперь новые ставки будут действовать на любой автотранспорт, завезенный в страну. О том, как можно узнать размер утильсбора и оплатить его, читайте в материале NUR.KZ.

С 14 мая в Казахстане действуют новые ставки по утилизационному сбору. Согласно новым правилам, сумма, которую нужно будет оплатить владельцам автомобилей, уменьшилась вдвое. Теперь же оператором "Жасыл даму", который занимается утильсбором в Казахстане, официально запущен сервис по приему платежей по новым, уменьшенным, ставкам.

Оплатить утильсбор можно онлайн, в личном кабинете на сайте "Жасыл даму", там же можно узнать новый размер платежа на ввезенный вами автомобиль. Чтобы воспользоваться сервисом, потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Отметим, что граждане, которые после 14 мая оплатили сбор по старым тарифам, могут рассчитывать на перерасчет и возврат излишне уплаченной суммы. О том, как вернуть часть средств, мы писали здесь.

Граждане, которые уплатили утильсбор до 14 мая, рассчитывать на перерасчет не могут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1971105-po-snizhennym-stavkam-nachali-prinimat-platu-za-utilsbor-v-kazahstane/