Берете ли вы кредиты: как часто и на что читатели NUR.KZ получают заем в банке

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы нередко берут кредиты, ведь это один из удобных финансовых инструментов. Но важно правильно использовать его, не допуская просрочек и начисления пени. Мы решили узнать, как часто и на что казахстанцы получают банковские займы, передает корреспондент NUR.KZ.

Своим читателям и подписчикам Telegram-канала NUR.KZ мы предложили пройти опрос на тему кредитов. И вот какая картина получилась у нас.

Так, большинство опрошенных – а именно 33% – выбрали пункт "Беру кредит каждый раз, когда нужно сделать крупную покупку". Только 6% выплачивают ипотеку, лишь 1% проголосовавших брал кредит на той.

Еще 10% используют кредиты, чтобы купить продукты или "дожить" до следующей выплаты заработной платы.

14% признались, что берут недорогие товары или вещи в рассрочку, а 16% – отметили, что единожды в жизни получали кредит и больше сталкиваться с этим финансовым инструментом не хотят.

22% опрошенных заявили, что никогда в жизни не брали заем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1969118-berete-li-vy-kredity-kak-chasto-i-na-chto-chitateli-nurkz-poluchayut-zaem-v-banke/