Счетам казахстанцев с долгами по транспортному налогу грозит арест: как этого избежать

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Каждое транспортное средство облагается налогом, и его неуплата грозит начислением пени за просрочку или даже арестом банковских счетов владельца автомобиля. Как избежать такого развития событий при наличии долгов, читайте в материале NUR.KZ.

Каждый владелец автомобиля должен был оплатить налог на транспорт до 1 апреля 2022 года. Всем, кто не успел этого сделать до дедлайна, начала начисляться пеня. Как сообщают в Комитете государственных доходов МФ РК, в таком случае казахстанцам в их банковские приложения приходят PUSH-уведомления с суммой задолженности, которую необходимо выплатить.

Как узнать размер налога

Размер налога на транспортное средство можно рассчитать самостоятельно. Для легковых автомобилей решающим фактором в размере налога являются объем двигателя и дата ввоза транспорта на территорию Казахстана.

Например, владельцы автомобилей с двигателем объемом более трех литров, произведенных в РК или ввезенных в страну с 2014 года, платят налог по повышенным ставкам. При расчете налога на транспорт используется месячный расчетный показатель (МРП).

Что будет, если не выплатить долги

Второго апреля лицам, не уплатившим своевременно сумму налога, направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

В случае если сумма задолженности превышает 1 МРП, владельцу автомобиля через тридцать дней после уведомления придет налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности.

У должника будет всего пять дней для того, чтобы закрыть свой долг. Если этого не сделать, приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. На этом этапе государство меняет тактику - с обычных уведомлений оно переходит к решительным действиям.

После этого счета должника могут быть арестованы, а он сам, вероятно, получит ограничения на выезд из страны. Более того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от нее.

Чтобы этого не произошло, в комитете госдоходов рекомендуют оплатить налоговые задолженности за транспортное средство до момента передачи налогового приказа судебным исполнителям. Сделать это нужно до двадцатого мая.

Проверить есть ли у вас задолженности можно в приложении e-Salyq Azamat, уведомления отправляются также в банковские приложения Kaspi.kz и Halyk bank, в которых сразу же можно и оплатить долг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1967458-schetam-kazahstantsev-s-dolgami-po-transportnomu-nalogu-grozit-arest-kak-etogo-izbezhat/