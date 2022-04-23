Британские ученые выяснили, что отличники зарабатывают больше хорошистов

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Британский институт финансовых исследований (IFS) выяснил, что уровень доходов человека напрямую зависит от его оценок в вузе. По мнению исследователей, неспособность получить хорошую оценку во время обучения приведет человека к более низкой зарплате в будущем, передает CNBC.

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Исследование, опубликованное в среду, показало, что выпускники британских вузов, которые в 2013 году получили обычный диплом, через пять лет зарабатывали на 3800 фунтов стерлингов меньше, чем обладатели дипломов с отличием. Такие результаты характерны как для мужчин, так и для женщин. Исследование было подготовлено Британским институтом финансовых исследований по заказу государственного департамента образования. Оно было основано на данных 470 тысяч выпускников вузов, родившихся с 1985 по 1989 годы. Эти люди поступили в бакалавриат или магистратуру примерно в 2007-2009 годах. Многие из них в дальнейшем получили ученую степень (в 2013-2015 годах).

Авторы исследования обнаружили, что женщины, получившие диплом с отличием, зарабатывали на 2200 фунтов стерлингов больше, чем женщины, у которых была более низкая успеваемость в вузе. Исследование также показало разительное отличие в доходах мужчин и женщин, получивших одну и ту же специальность. Так, мужчины, имеющие диплом с отличием, зарабатывают на 14% больше, чем женщины с тем же уровнем успеваемости. Кроме того, внимание к оценкам сильно зависит от выбранной сферы. Например, в юриспруденции отличник будет зарабатывать на 15% больше, чем человек с худшими результатами в учебе.

Как отмечают в IFS, сейчас студенты стараются сохранить высокую успеваемость на протяжении всего периода обучения. При этом стоимость высшего образования в Великобритании продолжает расти. В соответствии с планами правительства, объявленными в феврале, студенты, которые в следующем году поступят в один из британских колледжей, вероятнее всего, будут погашать свои образовательные кредиты вплоть до шестидесятилетнего возраста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1966327-britanskie-uchenye-vyyasnili-chto-otlichniki-zarabatyvayut-bolshe-horoshistov/