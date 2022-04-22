Возвращение в офисы бьет по карману жителей США и Великобритании

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Возвращение в офисы после двух лет удаленной работы стало неприятной финансовой неожиданностью для жителей США и Великобритании. Работники обнаружили, что теперь вынуждены тратить намного больше денег на бензин, проезд в общественном транспорте и обеды вне дома. По словам британцев, на эти траты уходит четверть их дневного дохода, передает BBC.

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В начале 2022 года президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почти одновременно высказались о том, что людям пора возвращаться к прежнему режиму работы. BBC отмечают, что подобные заявления политических лидеров вполне ожидаемы. Вернуть работников в офисы выгодно для экономики обеих стран. Так, расходы работающих людей в течение одного трудового дня приносят бизнесу Великобритании 82 млн фунтов стерлингов (106 млн долларов США). В Штатах до пандемии общественный транспорт приносил в бюджет от двух до пяти тысяч долларов ежедневно. С введением массовой удаленки эта сумма значительно уменьшилась.

Для работников изменение формата работы стало неприятной неожиданностью. В течение двух лет им не приходилось тратиться на деловую одежду, проездные билеты и кофе навынос. За это время сильно выросли цены на бензин и продукты, а значит, дорога в офис и обед в середине рабочего дня теперь стоят намного дороже, чем до пандемии. Компании пытаются стимулировать сотрудников выходить в офисы, покрывая эти расходы. Например, медиакомпания Bloomberg выплачивает сотрудникам дополнительные ежедневные 75 долларов, которые люди могут тратить по своему усмотрению. Банк Goldman Sachs предоставляет сотрудникам бесплатные завтраки и обеды. По мнению специалистов, подобная лояльность одних компаний может сыграть злую шутку для тех компаний, которые не могут позволить себе такие траты.

"У людей сейчас очень обострено чувство справедливости. До пандемии абсолютно все работники несли расходы на транспорт и еду самостоятельно. Сейчас люди могут увидеть, что где-то в других местах работодатели финансово поддерживают своих сотрудников. Естественно, это может вызвать недовольство и нежелание выходить на свою работу. Ведь ты вынужден сам платить за проезд и за еду", — говорит Жан-Николя Рейт, доцент Университета Макгилла.

По его словам, количество увольнений в этот период может увеличиться, что усугубит глобальный дефицит кадров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1966140-vozvraschenie-v-ofisy-bet-po-karmanu-zhiteley-ssha-i-velikobritanii/