Британцы стали чаще использовать наличные из-за инфляции

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Инфляция подтолкнула молодых британцев к ведению семейного бюджета в наличных. По словам молодых людей, намного проще планировать свои расходы, когда ты видишь физические деньги, а не цифры в приложении смартфона, передает CNBC.

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36-летняя жительница Лондона Ясмин Камилла рассказывает, что поводом для того, чтобы задуматься о собственном бюджете, для нее стал резкий рост цен на газ.

"В один момент заправка бака автомобиля стала дороже на 30-40%. Если раньше я заправляла машину, а потом платила картой за полный бак, то теперь делаю по-другому. Заливаю в бак столько топлива, за сколько могу заплатить наличными. Так я могу контролировать процесс и планировать свои траты", — говорит женщина.

За полгода использования наличных Ясмин удалось не просто взять под контроль свои расходы, но и раздать долги, а также скопить немного сбережений. По ее словам, ей никогда не удавалось сделать это, когда она пользовалась только кредитками.

Наличные деньги стали так популярны, что в интернет-магазинах начали продавать специальные папки, предназначенные для того, чтобы распределять деньги по категориям трат. В TikTok ежедневно публикуют сотни видео с советами, как распределить свои деньги в папке. Финансовые коучи отмечают, что эта концепция не нова.

"Наши бабушки и дедушки распределяли деньги по конвертам и подписывали каждый из них в зависимости от категории трат. Это старая концепция, которую просто возродили. Совсем неудивительно, что это произошло именно сейчас. Инфляция заставляет людей задуматься о контроле своего бюджета", — говорит сертифицированный специалист по финансовому планированию Таня Браун.

По словам Браун, сейчас британцы распределяют траты по следующим категориям: еда, топливо для автомобиля, ипотека или аренда жилья, коммунальные услуги. Отпуском и новой одеждой многие жертвуют из-за того, что траты на вещи первой необходимости растут ежедневно. Специалисты утверждают, что использование наличных подходит только тем людям, которые готовы себя контролировать и не будут перекладывать деньги из конверта в конверт, убеждая себя, что на самом деле они контролируют расходы. Кроме того, стоит помнить о том, что хранить большие суммы дома небезопасно. Страховка на жилье часто покрывает кражу лишь определенных сумм. Поэтому не стоит рисковать и думать, что в случае чего вас спасет страховка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1965936-britantsy-stali-chasche-ispolzovat-nalichnye-iz-za-inflyatsii/