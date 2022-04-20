Богатых американцев хотят ограничить в покупке жилья

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Волонтеры из пригородов США мешают богатым американцам покупать инвестиционное жилье в частном секторе. Ассоциации домовладельцев считают, что из-за того, что инвесторы даже не появляются в своих домах, недвижимость ветшает, что сказывается на привлекательности всего района, передает The Wall Street Journal.

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Обычно Ассоциации домовладельцев следят за высотой газона и соблюдением правил парковки. Однако в некоторых штатах Ассоциации обладают широкими полномочиями в части регулирования того, как могут быть использованы дома в районе. Некоторые из этих Ассоциаций считают, что из-за того, что многие обеспеченные люди покупают инвестиционное жилье в пригороде, привлекательность таких районов снижается. Кроме того, местные жители не могут приобрести жилье из-за того, что дома покупают те, кто ими фактически не пользуется.

Активисты предлагают ограничить количество домов, которые инвестор может приобрести в одном районе. В Уокертауне, Северная Каролина, члены Ассоциации владельцев домов хотят потребовать от новых владельцев жить в доме, либо сдавать его в аренду не позже чем через шесть месяцев после приобретения. Президент Ассоциации Чейз Берриер считает, что такая стратегия поможет инвесторам более ответственно относиться к покупке недвижимости.

По данным исследовательской компании CoreLogic, в декабре 2021 года на долю инвесторов приходилась одна пятая от общего числа продаж недвижимости. Влияние инвесторов на рынок жилья стало проблемой для всех штатов. Потенциальные покупатели, которые действительно хотят жить в пригороде, говорят, что им трудно конкурировать с теми, кто готов мгновенно купить жилье за наличные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1965731-bogatyh-amerikantsev-hotyat-ogranichit-v-pokupke-zhilya/