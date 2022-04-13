Хендмейдеры подписали петицию против Etsy

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Хендмейдеры протестуют против Etsy, маркетплейса, с помощью которого они много лет продавали свои изделия. Предпринимателей не устраивает, что сервис повысил комиссию за электронные покупки с 5% до 6,5%, передает The Wall Street Journal.

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По словам Кристи Кэссиди, владелицы одного из магазинов на Etsy, петицию против повышения комиссии на сегодняшний день подписало около 20 тысяч человек. Сама Кристи, как и многие ее коллеги, в знак протеста решила временно закрыть свой магазин. Это первое повышение комиссии для продавцов Etsy с 2018 года. По словам компании, это вынужденная мера, которая поможет вложиться в развитие маркетинга и сервис поддержки клиентов. База продавцов Etsy насчитывает около 5,3 млн хендмейдеров со всего мира. Однако сам сервис больше не хочет быть нишевой площадкой, а планирует превратиться в крупного игрока на рынке электронной коммерции.

Период пандемии стал временем роста для Etsy. Именно сюда хлынул поток покупателей в поисках тканевых масок, когда в аптеках был дефицит. В дальнейшем, когда люди засели дома во время жесткого локдауна, многие из них увлеклись изготовлением изделий ручной работы и зашли на Etsy, как новые продавцы. Увеличилось и количество клиентов, поскольку уровень потребления во всем мире во время пандемии сильно вырос. В период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года акции Etsy выросли в цене в девять раз. В прошлом году предпринимателям удалось выручить 12,2 млрд долларов с продаж на Etsy. В 2019 году этот показатель был равен пяти миллиардам. По словам генерального директора компании Джоша Сильвермана, теперь, когда карантинные ограничения во всем мире начали ослабевать, Etsy нужно укрепить свои позиции на рынке электронной коммерции.

Кристи Кэссиди говорит, что новая стратегия Etsy несовместима с системой работы ремесленников, которые могут произвести ограниченное количество товаров. Etsy была запущена в 2005 году и быстро набрала популярность среди любителей винтажных изделий, а также украшений и одежды ручной работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1964626-hendmeydery-podpisali-petitsiyu-protiv-etsy/